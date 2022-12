Trier ses déchets

Le père Noël est passé. Maintenant place au ménage ! Papier cadeau, bouteilles en verre et en plastique, cartons, les restes de repas... mais attention, il ne faut pas tout mettre dans le même poubelle ! !

Trier sert à réduire le volume de déchets à incinérer et permet aussi de recycler.

Aujourd'hui, un habitant du Puy de Dôme produit environ 500Kg de déchets par an. 210 Kg se retrouvent non triés dans la poubelle. En faisant un petit effort, on pourrait diminuer de moitié le contenu de notre poubelle.

Trier c'est pas compliqué. On nous a même simplifié la vie puisque désormais le papier et tous les emballages : pots de yaourt, tubes de dentifrice, boites de conserve vont dans le bac jaune.

Faites le tri : poubelle verte, poubelle jaune, contenairs à verre, compost... et vous verrez comme votre poubelle sera bien plus légère !

Et pour vous inciter au tri dans l'Allier, à compter de janvier 2023 avec le Sictom sud Allier, toute poubelle présentée aux ordures ménagères contenant des emballages, des papiers, des végétaux ou du verre sera refusée

Comment trier

Quelques consignes avec Valtom63

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Liste des déchetteries et infos complémentaires sur le tri suivant votre département

Dans le Puy de Dôme avec Valtom63

Dans le Nord Allier avec le Sictom Nord Allier

Dans le Sud Allier avec le Sictom Sud Allier

Dans l'est du Cantal avec le Sytec

Dans la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac avec la Caba

Dans la région du Puy en Velay avec Agglo le Puy en Velay

Pour vous simplifier le tri

Consignes de tri suivant votre commune sur le site de CITEO

Télécharger sur votre smartphone l'application gratuite Guide du tri CITEO sur Google Play ou sur l'Apps Store

Les solutions des p'tits bougnats

Posséder plusieurs poubelles chez soi

Coller sur ses poubelles ce que l'on peut y jeter pour éviter les erreurs et simplifier le tri