Cap ou pas cap, première édition d'un festival à vivre en famille à la Capi du 1er au 10 février, on en parle!

Accompagner son enfant dans le monde numérique avec l'association Demo Tic

Préserver leur vie privée, leur liberté et veiller à une utilisation raisonnable, les enfants surfent de plus en plus et de plus en plus jeunes sur le Net. sans diaboliser le numérique, des précautions sont nécessaires. L'association Demo Tic accompagne les usagers parmi lesquels les parents.