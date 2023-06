L'association Unis Cité propose des services civiques aux 16/25 ans

Le service civique propose des missions dans différents domaines culturels, éducatifs, solidaires, etc. Les contrats varient de 6 à 12 mois; La rémunération est de 601 euros par mois. Il s'adresse à tous les publics entre 16 et 25 ans, voire 30 ans en cas de handicap. Une opportunité à saisir!

L'association Unis Cité recherche des volontaires!

L'association Unis Cité accompagne des jeunes en service civique.

Permanence tous les mercredi entre 14h et 18h dans nos locaux du Transfo à Grenoble,

100 volontaires par an mobilisés dans des missions qui touchent à toutes les thématiques :

Environnement, Santé, Culture, Solidarité, Interculturalité, Intergénérationnel, Éducation/Enfance, Égalité des droits.

Le service civique repose sur la MOTIVATION et non pas sur les diplômes. Elle s'adresse à tous les jeunes entre 16 et 25 ans ou 30 ans pour les personnes en situation de handicap. L'objectif est de mener une expérience collective, citoyenne. Les jeunes postulent pour différents motifs. Besoin d'une pause dans les études. Période d'incertitudes, mauvaise orientation, envie de se rendre utile, etc. Les volontaires que nous avons reçus ont tous un retour très positif de leur expérience . Ils ont le sentiment d'avoir été utiles, ils ont découvert la solidarité au sein de l'équipe et tous ont noué des liens très riches avec le public auprès duquel ils intervenaient.

COUP DE COEUR LITTÉRAIRE. C'est un roman pour les ados à partir de 13 ans que nous ouvrons . "Tout Ella" de Sara Emilie Simone. Ella, l'héroïne vit à Paris, elle vient de passer le permis et le bac. Inquiète d'être sans nouvelles de sa grand-mère paternelle dont elle est très proche, elle emprunte la voiture de cette dernière pour partir à sa recherche en Bretagne. Alors qu'elle doit passer l'oral de rattrapage. Le lecteur est embarqué dans un véritable road trip où il sera question du deuil, d'une mère envahissante et de la pression du passage à l'âge adulte. Sara Emilie Simone a puisé dans sa propre jeunesse.

Tout Ella de Sara Emilie Simone est publié aux éditions Sarbacane

PAROLE D'EXPERT. Nous retrouvons Victor Pavailler de l' association Pangolin qui accompagne parents et enfants dans la gestion des outils informatiques et de l'utilisation d'internet; Une des questions qui préoccupe souvent les parents c'est celle du téléphone portable. A quel âge peut-on envisager d'en offrir un à son enfant et est ce vraiment obligatoire ? Non.

Paroles de Mômes. Les élèves de CM2 A de l'école St Bruno à Grenoble face à l'info. Comment vivent-ils la violence de l'actualité qu'ils découvrent à la radio, la télé ou sur les réseaux sociaux?

AGENDA. Dans le cadre de la quinzaine de la parentalité , la caf de Grenoble et de Bourgoin Jallieu proposent jusqu'au 15 juin diverses animations pour les enfants et les parents

285 animations dans 40 communes du département avec pour fil rouge .. dis-moi comment on fait les parents. A défaut de recettes, vous allez pouvoir bénéficier de conseils de professionnels de l'enfance et partager des moment magiques avec vos enfants

Par exemple la cité des familles rue Belgrade à Grenoble propose un après-midi festif à partir de 15h ce samedi.

Au programme : grands jeux en bois, défis familles, atelier peinture, petits dessins en famille, parcours motricité, sans oublier le grand KARAOKÉ DES FAMILLES !

A Bourgoin-Jallieu ce sera aussi la fête des familles ce samedi dès 10 jusqu'à 18h au parc des Lilattes ou à la cité des familles en cas de pluie.

https://www.caf.fr/partenaires/caf-de-l-isere/partenaires-locaux/quinzaine-de-la-parentalite-2022

A Saint Alban de Roche l'association Philo et Partage propose ce samedi une manifestation autour de l'écologie pour adultes et adolescents à travers des stands et la réalisation de Fresques du climat à 14h30 suivie d'une conférence de Philippe CORCUFF "Pour un humanisme écologiste" à 17h30 la manifestation aura lieu à la salle des fêtes

A Monestier du Percy la fameuse Poupoulefamily propose des animations et des spectacles entièrement dédiés à la famille ce samedi toute la journée;

A fontaine La Source programme la Juke box boum mercredi 7 juin à 14h30 ! Séance qui aurait dû avoir lieu en février vos billets restent valables

La Juke-Box Boum est une boum artistique pour les enfants de 6 à 12 ans.