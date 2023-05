La Cie Commun Accord prépare un grand festival à Bilieu les 26 et 27 août, elle a besoin de vous!

Au programme ce samedi, le coup de coeur littéraire, un roman pour les ados, dans Parole d'Expert, nous parlons des réseaux sociaux , dans Parole de môme, nous retrouvons les élèves du Clept et notre invitée est Perrine Levallois de la Cie Commun Accord qui prépare un super festival cet été.

La Cie Commun Accord lance un Grain de sable dans ton cartable à Bilieu!

La compagnie Commun Accord est née en 2007 de la rencontre entre Perrine LEVALLOIS et Cédric VAMPOUILLE. Ellle mélange les techniques du cirque traditionnel et du cirque contemporain. Des techniques qu'elle met au service d'une histoire. L'objectif est de réveiller l'enfant qui dort en nous et d'éveiller l'enfant qui l'est encore. Cédric et Perrine nous emmènent dans un univers plein de volupté, de joie et de poésie.

Ils lancent la première édition de leur festival Grain de sable dans ton cartable à Bilieu les 26 et 27 août.

Ils ont besoin d'un coup de pouce financier, c'est par ici https://www.helloasso.com/associations/cie-commun-accord/collectes/festival-bilieu et de bénévoles pour les jours j mais aussi dès maintenant pour la déco, la communication, etc.

COUP DE COEUR LITTÉRAIRE. C'est un roman pour les adolescents dès 13 ans que nous découvrons, l'auteure Marie Boulier était invitée au Printemps du Livre de Grenoble cette année. Son roman s'intitule Apprivoiser l'été, il raconte l'adolescence à travers Olivia. Elle va fêter ses quinze ans et donc quitter l'enfance. Et, elle n'est pas du tout prête à franchir ce cap.

PAROLE D'EXPERT. Nous parlons des réseaux sociaux avec Victor Pavailler de l'association Pangolin . L'association aide les parents à accompagner les enfants et ados vers une meilleure utilisation des outils numériques et d’Internet. Parmi les réseaux sociaux Tik Tok est particulièrement prisé par les jeunes et ça inquiète parfois les parents.

L'association Pangolin qui propose, à Grenoble et plus largement en Isère, des ateliers d’initiation et de formation autour de la créativité et de la citoyenneté numériques. Et des ateliers enfants-parents pour apprendre à mieux gérer l’ordinateur familial et les écrans à la maison. Elle propose aussi des conférences pour les adultes référents (éducateurs, enseignants, etc) de prévention-sensibilisation autour des usages du numérique.

PAROLE DE MÔME. Julien, Biar-Madalena et Isra élèves du Clept établissement à Grenoble qui aide les jeunes de 15 à 23 ans à reprendre le chemin de l'école. Des jeunes très émouvants qui, ont eu des parcours difficiles et qui vivent leur expérience au Clept comme une véritable renaissance. Bravo à eux et bravo aussi aux professeurs qui mettent déploient une énergie incroyable pour sauver ces jeunes des jeunes qui pour certains poursuivront des études après le bac ou pas. Mais la plupart ont surtout trouvé leur voie ou avancé dans leur cheminement.

AGENDA**. Le musée de Grenoble** propose chaque mercredi des ateliers pour les 8/11 ans. Chaque séance est consacrée à l’exploration d’une ou plusieurs oeuvres de la collection du musée ou d’une exposition et d’un atelier de création d’arts plastiques. La séance dure 2 heures, le prochain atelier aura lieu mercredi 24 mai à 14h30. Il s'intitule En quête d'un portrait, ce sera l'occasion de découvrir un artiste et une technique. c'est gratuit.

A Saint Martin d'Uriage, Le Belvédère programme Pok et Wouaf par la Cie Marionétik théâtre mercredi matin à 10h30 pour les enfants à partir de 2 ans .

C'est un spectacle de marionnettes sur table pour les tout petits qui assistent parfois à leur premier spectacle. "Pok et Wouaf!" traite de l'inconnu, la découverte, la peur de l'autre et la rencontre. Comment réagit-on quand on arrive dans un nouvel endroit, ou quand on se retrouve, face à des personnages inconnus et de surcroît très différents de nous?

Pok et Wouaf un spectacle interactif où les enfants ne sont pas réduits au silence et mais au contraire ont le droit d'exprimer leurs émotions. C'est mercredi prochain à 10h30 au belvédère à Saint Martin d'Uriage, autre séance à 15h30.

Toujours pour les petits mais à partir de 5 ans cette fois le théâtre du Vellein à Villefonfaine propose La soupe aux cailloux un conte marionnettique par la Cie Pan mercredi aussi à 17h30.

Imaginez une grand-mère qui invente des histoires abra-ca-da-brantes pour faire manger des légumes à sa petite fille qui… les déteste ! Et ça marche ! La Soupe au(x) caillou(x) est un conte marionnettique tout public dès 5 ans, une adaptation très très libre du conte original qui aborde les thèmes de la solidarité et de la transmission.

Un hommage à la grand -mère de l'auteure Julie Annen. Pour chaque nouveau légume qu’elle mettait dans la soupe, sa grand-mère inventait une histoire et la mamie disait, la meilleure soupe c'est celle qu'on partage.

Le spectacle La soupe aux cailloux c'est mercredi 24 mai à 17h30 au théâtre du Vellein à Villefontaine

Et pour terminer, l'ESPACE PAUL JARGOT à Crolles programme Goupil et Kosmao par la Cie Monstre(s) vendredi 26 mai à 19h30..a partir de 5 ans

Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de magie s’enchaînent mais la mécanique va se gripper car Goupil est un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était d’abord un renard, puis une écharpe avant de faire ce métier. Dans un duo comique classique, la magie nous fait basculer progressivement dans un univers de film d’animation qui se joue sous nos yeux. Un hommage aux classiques de Tex Avery et des studios Pixar.

Goupil et Kosmao Par la Cie Monstre(s) vendredi 26 mai à 19h30..a partir de 5 ans