Le chant, tisseur de liens dès tout p'tit

Devenez un p'tit ou un grand piment et enflammez la scène! L'association Piment Scène présente depuis 36 ans sur le territoire grenoblois propose des cours de comédie musicale à partir de 4-5 ans. Maude Desbrières, intervenante danse et chant pour les tout p'tits est notre invitée.

Keep It 100

La comédie musicale pour tous les âges

Tous les ans depuis plus de 30 ans, Piment Scène propose des cours de comédie musicale à Grenoble. Pour les tout p'tits et les plus grands. Maude Desbrières est intervenante chant et danse pour les ToutP'titsPims et les Pim'Pouces . Chaque année elle accompagne les enfants à la création d'un spectacle de fin d'année. Un spectacle où les enfants sont moteurs et où chacun trouve sa place. Piment Scène c'est apprendre en s'amusant. Une véritable aventure artistique...et humaine!

Coup de cœur littéraire

Cette semaine Anne de la librairie indépendante la Nouvelle Dérive à Grenoble nous présente "Vole, vole Carole!" de Corey R Tabor. Un album original qui raconte l'histoire d'un petit martin pêcheur qui va faire le grand saut.

Parole d'expert

Découvrez le chant prénatal auprès de Ingrid Lecomte, animatrice dans la discipline à la maison de naissance de Grenoble.

Parole de mômes

Anna, Maléka et Marilou participent chaque semaine à un cours de chorale avec l'association A coeur Joie à Grenoble. Elles nous racontent pourquoi elles aiment chanter.

Agenda des sorties

La ville de Saint-Etienne de Saint-Geoirs vous propose de découvrir le 11 juin le spectacle « Deux secondes » de la compagnie du Petit Monsieur. L’histoire est simple: Paul Durand, un monsieur comme tout le monde « ou presque ! » va découvrir la vérité sur les tentes Deux secondes**.** Du cirque burlesque, joyeux, muet et réconfortant. Qui a déjà fait ses preuves au plus grand cabaret du monde de Patrick Sebastien.

Ça se passe à Saint-Etienne de Saint Geoirs, à 16h et c’est gratuit.

Dernière semaine pour profiter de l’exposition «Tout petit et très grand ». Le musée de Grenoble a posé ses valises dans la bibliothèque Arlequin. Le thème de cette année : les personnages de contes. Pour encore plus de fun autour de l’expo, retrouvez un spectacle de conte ce samedi à 15h. Marie Hélène-Gendrin questionne la notion de « petit » et « grand » à travers différentes histoires. Et mercredi place à un atelier créatif autour des œuvres. Rappel: vous avez jusqu’au 17 juin pour profiter de l’exposition. Rendez vous bibliothèque ARLEQUIN !

Enfin pour celles et ceux qui aiment la verdure, la médiathèque George Sand au Versoud organise les rencontres « Lire O Parc » au parc de la mairie. Imaginez le gazouilli des oiseaux, l’herbe sous vos pieds et une histoire en prime dans vos oreilles ! Le bonheur !

Rendez-vous mercredi 14 et 21.06 de 15h30 à 18h pour des lectures continues racontées par les bibliothécaires. Ça se passe au Parc de la mairie, au Versoud. Attention, évènement annulé en cas de mauvais temps.