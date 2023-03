Les émotions chez les enfants comment les décrypter, réagir, les aider à les gérer, notre invitée Anna Tcherkassof

Jean-Luc Baldacchino nous présente l'univers des Méli-Mômes. De l'humour, de la joie, de la tendresse pour petits et grands.

Quand on les voit sur scène, on a du mal à croire qu'ils vont bientôt fêter leurs 20 ans. Espiègles, drôles, déjantés, ils ont décidé d'arrêter de grandir quand ils sont devenus pères. Et ils emmènent la famille au complet dans leur spectaculaire délire. Les Mêli-Mômes sont nos invités.