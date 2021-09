Noémie à Stockholm : créatrice d'une école d'enseignement de langues

Le Français : langue officielle de la Suède au XVIIème siècle.

Le Français, les Suédois connaissent : "il faut savoir que le français était la langue officielle du pays au XVIIème siècle. Il y a encore beaucoup de mots avec une origine française dans la langue". Si à Paris, ils préfèrent "La riviera" pour les vacances, l'influence de la capitale (et de ses clichés) se ressent à Stockholm, notamment au travers de la gastronomie, même si Noémie avoue : "c'est très dur de retrouver le goût d'une vraie baguette parisienne même si il y a eu beaucoup d'améliorations ces 15 dernières années".

Dans les comparaisons entre Stockholm et Paris, Noémie revient d'abord sur le tempérament des suédois, beaucoup plus calme que les parisiens au point que notre expatriée a "beaucoup de mal à se réajuster quand elle revient en France, on sent que les gens sont plus stressés". Autre point de comparaison : la propreté des deux villes. La propreté de Stockholm assez flagrante dès l'arrivée de Noémie, contrairement, selon elle à Paris : "je ne sais pas si Paris devient plus ou elle ou si c'est parce que j'habite Stockholm que ça me saute d'autant plus aux yeux, mais ça me saute aux yeux". Et d'évoquer avec humour les séries Netflix (Emily in Paris ou Lupin) qui nous présente un Paris rêvé, loin de la réalité.

