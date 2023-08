Altaïr, des infusions et des plantes aromatiques cultivées en biodynamie

Altaïr, l'essence de la nature dans chaque gorgée avec ses infusions et plantes aromatiques d'exception

C'est en pleine campagne périgourdine que nous amène F rédéric Lemont de l'édition Périgord pour cette nouvelle pépite de l'été ! A Liorac sur Louyre, entre Périgueux et Bergerac, en plein milieu de la nature, des champs de plantes aromatiques et médicinales sont cultivés par des jardiniers passionnés. Altaïr, c’est 2,80 hectares de plantes aromatiques et médicinales produites sur place selon les principes naturels fondateurs de la biodynamie.

Sèchage des plantes aromatiques d'Altaïr - L'édition du Périgord

Les autres végétaux proposés par Altaïr sont issus de plantations respectueuses des cycles de la nature les plus proches possibles. Toutes les plantes d’Altaïr sont cultivées, récoltées et transformées à la main. Leur séchage se fait de façon très lente afin de conserver leurs couleurs, leurs arômes et leurs vertus bienfaisantes.

Champs d'Altäir - L'édition du Périgord

Depuis quelques mois, Altaïr fournit les plantes du Manoir de La Salle, à Saint-Léon-sur-Vézère. Un lieu que l’on vous conseille également de visiter. Bonne dégustation et Bonne Balade !