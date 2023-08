Faire du canoë sur les parcours sauvages et peu fréquentés de la Dordogne

Cet été, profitez de cette activité devenue incontournable en Périgord, le canoë en osant des parcours plus sauvages.

La rivière Dordogne, celle qu'on appelle la rivière Espérance est entourée de somptueux paysages, de falaises et des 1001 châteaux. Elle est classée "Réserve de Biodiversité par l’Unesco", pour la nature exceptionnelle de sa faune et de sa flore. De nombreux prestataires vous proposent la location de canoës et de kayaks . Une activité très prisée en été. Saviez vous que la navigation en amont, en partance de la frontière avec le Lot, est absolument superbe et méconnue. Nathalie Jouat du Guide du Périgord v ous propose une balade en canoë pour profiter d'une faune et d'une flore sauvage, loin du tourisme de masse. Canosphère à Cénac et Saint-Julien est un prestataire qui a des valeurs écologiques ancrées. Il vous propose des parcours sauvages en partant de Saint-Julien-de-Lampon pour descendre jusqu'à Cénac, dans des paysages uniques ou encore Cap évasion .

Nathalie Jouat en canoë - Nathalie Jouat

On peut voir des hérons, des martins pêcheurs, des loutres d’Europe, des canards et des ragondins … Pas de château certes, mais la vraie nature et la rivière rien que pour vous. Canosphère donne aux enfants un livret de découvertes avec un kit d’explorateur qui comprend un aquascope et des jumelles. A noter que Canosphère propose aussi des itinérances de plusieurs jours pour partir d’encore plus haut, Vous serez déposé en minibus avec, selon le nombre de jours choisi (qui peut aller jusqu’à 6 en remontant à Argentat), un river book pour se repérer. Alors Qu'attendez vous pour vivre une belle aventure sur l'eau. Bonne Balade !