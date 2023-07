La coutellerie de Nontron, un vrai savoir faire périgourdin

Frédéric Lemont du magazine L'édition Périgord nous emmène à Nontron dans le Périgord vert. C'est là qu' on y fait des couteaux depuis le XIIe siècle, si l’on en croit les archives. Pas étonnant étant donné que tous les ingrédients pour les fabriquer étaient là : la forêt, le fer présent dans la roche et l’eau, précieuse alliée pour créer de l’énergie motrice. Charles VII, roi de France, se serait d’ailleurs offert une épée fabriquée à Nontron.

Les ateliers de la coutellerie de Nontron - L'édition Périgord

L’industrie du couteau était en tout cas florissante en Périgord puisqu’à la fin du XVIIIe siècle, on comptait pas moins de 35 coutelleries dans le Périgord. Aujourd’hui, la coutellerie de Nontron perpétue la tradition et l’excellence.

Elle fabrique bien évidemment l’emblématique couteau, avec son manche de buis et ses trois points pyrogravés. Mais aussi de nombreuses autres gammes, et notamment certaines en collaboration avec des designers des arts de la table.

N’hésitez pas à vous y rendre pour craquer pour un couteau, ou pour tout apprendre sur leur fabrication mais n'oubliez de donner une pièce pour conjurer le sort à celui ou celle qui vous offrira un couteau !