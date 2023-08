La Grotte de Tourtoirac, un voyage fascinant au cœur de cette perle géologique du Périgord

La grotte de Tourtoirac et son jeu et lumière

Dans le genre de petits bijoux qui suscitent des “waouh !” et des “eh beh !”, la grotte de Tourtoirac est l’un des incontournables du Périgord selon Frédéric Lemont du magazine l'Edition Périgord. Découverte en 1995, elle a été ouverte au public en 2010, après des travaux pharaoniques pour aménager le parcours sous-terrain. Un parcours qui suit le cours d’eau et qui est magnifiquement éclairé par des LED de couleur, ce qui fait ressortir les volumes et la dentelle minérale.

La grotte de Tourtoirac - L'édition du Périgord

Une visite idéale pour l’été. On descend en effet jusqu’à 40 mètres au-dessous de la terre ferme. Bilan des courses : il y fait entre 13 et 14 °C pour découvrir des excentriques aux allures d’étoiles, d’étranges animaux et même la silhouette du Titanic… l’imaginaire est en pleine ébullition dans ces entrailles de la Terre. Bonne Balade !