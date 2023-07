La piste cyclable de Bergerac, la V91

Devenu réalité depuis 2017, la voie verte V91, un axe de mobilité douce pour le tourisme vert

La vélo Route voie verte de Bergerac, la V91 est une piste cyclable qui longe la Dordogne. Par le biais de cet axe à mobilité douce, il est question de valoriser l’environnement, de découvrir le patrimoine naturel, de circuler en toute sécurité et de se connecter aux paysages.

La voie verte V91 - Nathalie Jouat

Notre guide de l'été Nahalie Jouat du Guide périgord vous propose un départ à la passe à poissons du barrage des Tuilières. Une fois garée, prenez le temps pour aller le visiter en libre ou guidée sur RDV sans oublier d'admirer l’ascenseur à poissons. Grimper ensuite sur votre vélo pour traverser de jolis petits villages en bord de Dordogne, une balade de 10 à 15 kilomètres mais qui en 2026 sera longue de 456 km entre le Lot, la Dordogne et même de l’autre côté la Gironde. Le chemin est bucolique et ombragé entre Mouleydier et Creysse.

Les recommandations de Nathalie, c'est de faire bien attention aux rollers, piétons, poussettes et de ne pas rouler trop vite. "Prenez le temps d'admirer le paysage et la tranquillité des lieux." Si vous avez une petite faim, vous pouvez vous arrêter à Mouleydier pour faire le plein pour le pique-nique avant de poursuivre et découvrir les fameux cluzeaux. une fois arrivé à Saint-Lizier, on bifurque dans les champs, attention c’est moins ombragé ! Vous traverserez ensuite la plaine des sports de Piquecailloux pour rejoindre ensuite les berges de la Dordogne, jusqu’au vieux pont et au Quai de la Salvette.

le long des berges de Bergerac - Nathalie Jouat

La bonne idée, c’est ensuite d’aller faire un tour au port miniature, c’est insolite et inédit en Dordogne. Bonne Balade !

Toutes les informations sur la Véloroute, c'est ici