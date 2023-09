La réserve naturelle du marais de Groléjeac

Les marais de Groléjac, un site exceptionnel, à découvrir avec son sentier d'interprétation pour tous les amateurs de la faune et la flore.

Direction Groléjac dans le sarladais pour découvrir un site exceptionnel les marais de Groléjac . Il s’agit d’une zone humide, au cœur d’un environnement boisé. Pour préserver cet espace naturel original et en faciliter l’accès, un ponton a été aménagé et un sentier d’interprétation a été balisé sur deux kilomètres. Nathalie Jouat du Guide du Périgord vous fait découvrir ce lieu insolite.

C’est le plus grand marais calcaire de Dordogne, une boucle, un lieu rafraîchissant avec une faune et une flore d’exception qui vous est expliqué par une signalétique pédagogique.

la passerelle en bois avec panneaux signalétiques dans les marais de Groléjac - Nathalie Jouat, Guide du Périgord

Des aulnes, des saules où le soleil filtre gracieusement, des vasières où voir des échassiers (prenez les jumelles). A chaque saison, on voit des oiseaux différents. Il y a des bancs pour apprécier le paysage et se détendre, écouter le bruissement des feuilles et les oiseaux.

Le marais de Groléjac - Marie Dominique PRIVE

Non loin de ce marais ,le plan d’eau du roc percé qu'on appelle aussi la Mouline vous permettra de vous baigner, et de faire quelques loisirs aquatiques, Vous pourrez faire le tour du plan d’eau à pied, avec un parcours de santé, des tables de pique nique, des jeux pour enfants, sanitaire et buvette en saison.

La mouline à Groléjac - Nathalie Jouat, guide du Périgord

Tout est gratuit ! Bonne Balade !