Le Château de Biron, un voyage à travers l'histoire entre expositions et spectacles

Aux confins du Périgord Pourpre et de l’Agenais, le château de Biron se dresse majestueusement depuis son promontoire, à moins de 7 kilomètres de la bastide de Monpazier. Siège de l’une des quatre baronnies du Périgord, cette vaste forteresse, qui a appartenu à la famille des Gontaut-Biron durant huit siècles, a subi de multiples remaniements et chaque siècle y a laissé son empreinte. Labellisé " Site Majeur d'Aquitaine " cette forteresse est aujourd’hui classée Monument Historique depuis 1928. En visitant ce témoin d'un riche passé, vous pourrez admirer son incroyable architecture mais aussi une vue qui laisse en période de beau temps apercevoir le massif des Pyrénées.

Biron - L'édition du Périgord

Le château de Biron accueille depuis 2016 des expositions d’envergure qui se conjuguent à l’histoire des lieux. Et pas des moindres, puisque des œuvres incroyables de grands artistes y sont passées. Cette année, l’exposition Pensées premières vaut encore le détour. Elle met en lumière des œuvres de maîtres comme Braque, Dubuffet, Giacometti, Matisse, Miró. Un événement exceptionnel organisé par le Conseil départemental de la Dordogne qui célèbre cette année 2023, l'année du dessin en Dordogne.

vous parler de ce lieu magique

Les villégiatures - Déclic&Décolle

Biron est aussi un lieu de spectacle et de découverte musicale. Notamment avec les Villégiatures , dont la première partie s’est tenue du 19 au 212 juillet, la seconde étant programmée pour les 23, 24 et 25 août 2023 L’idée : assister à des concerts d’artistes d’une dizaine de nationalités différentes dans un décor privilégié et intimiste.

la terrasse du château de Biron © Radio France - L'édition du Périgord

Et sachez que votre billet d'entrée est également jumelé pour visiter l'abbaye de Cadouin , un havre de paix au cœur de la forêt de la Béssède. Bonne balade !