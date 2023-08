A Saint-Vincent-de-Cosse au cœur du triangle d'or, le Port d'Envaux, un lieu riche d'activités

Nathalie Jouat du Guide du Périgord nous invite dans la Vallée de la Dordogne, près de Saint-Vincent-de-Cosse , pour une balade à pied ou à vélo d'environ 5 à 6 kilomètres. Une boucle en dehors des circuits touristiques classiques. Le Port d’Enveaux est sur la droite quand on roule en direction de Beynac. Au bout de la route, on traverse la plaine alluvionnaire cultivée bordée de champs et quelques bras morts, qu’on appelle les Couasnes, riches en biodiversité,

Au Port d’Enveaux, on peut louer un canoë, faire de l’accrobranche et des jeux sur l’île du Parc Airparc avec des passerelles en bois et de nombreux jeux. On peut se baigner et se reposer sur l’herbe ou la plage de galets, savourer le temps qui passe ou se restaurer avec un repas ou snacking au restaurant.

La briqueterie - Nathalie Jouat, Guide du Périgord

Et si vous remontez vers le village en faisant une boucle, vous passez devant une ancienne briqueterie de lignite, une roche sédimentaire utilisée pour le chauffage ou la production d’électricité. Un lieu plaisant pour une pause nature avant de rejoindre l’agitation et le tumulte joyeux de Beynac, Castelnaud, Domme, la Roque Gageac. Bonne Balade !