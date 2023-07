Le sentier des Meulières à Saint-Crépin-de-Richement

Le sentier des Meulières à Saint-Crépin-de-Richemont pour tout savoir sur l’extraction de la pierre locale

Le sentier des Meulières à Saint-Crépin-de-Richemont est une promenade pédestre qui permet de découvrir les anciennes carrières de pierre de la région. Il offre une belle occasion de se plonger dans l'histoire locale et de profiter de la nature environnante, à moins de 10 minutes au nord de Brantôme en Périgord Vert.

Depuis plus de 2 000 ans, les habitants de Saint-Crépin-de-Richemont ont creusé des kilomètres de carrière, repoussé des falaises entières et entassé des quantités incroyables de roches afin de pouvoir créer une pierre dure, dense et abrasive, le Grézou de Saint Crépin qui a permis de fabriquer des meules de 2 a 3 tonnes. A une époque où le pain était l'aliment de base, leur industrie permettait de tailler les rochers sans lesquels nos ancêtres n'auraient pu survivre.

Le sentier d'interprétation des Meulières - le guide du Périgord

En effet, ces Meules servaient à écraser et séparer le son, l’enveloppe, du cœur du blé. Et pour retracer toute cette histoire, un sentier a été aménagé depuis 2013 avec 12 panneaux d’interprétation et une boucle de près de 3 kilomètres que vous effectuerez en 1h à 2h selon votre rythme et votre curiosité. Bonne nouvelle en plus le parking est gratuit,. Le sentier des meulières, un patrimoine très original et instructive. Sachez que l' Office du Tourisme Dronne Belle organise parfois des visites guidées. Bonne Balade !