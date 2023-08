Découvrez la magie des Tourbières de Vendoire en Dordogne, un écosystème unique à explorer

Les tourbières de Vendoire , en voilà un joli nom. Situé au Nord du Ribéracois, ce site naturel est une zone humide composée d'une végétation caractéristique, influencée par des conditions écologiques qui permettent la formation d'un sol constitué de tourbe sur une superficie de 65 hectares.

Les tourbières de Vendoire © Radio France - Marie Dominique PRIVE

La tourbe est une matière organique comme de la terre fossilisée. On la trouve dans les milieux humides, pauvres en oxygène et acides ; Un combo d’éléments qui donne de la tourbe en pas moins de 1000 à 7000 ans d’accumulation de matières végétales. C’est un substrat utilisé en jardinerie pour son fort taux de carbonne, ses particules organiques et minérales. Si aujourd'hui les tourbières de Vendoire se visitent, il faut savoir qu'après la seconde guerre mondiale, certains habitants avaient pris l'habitude de tirer la tourbe pour se chauffer.

Le trop plein des tourbières se jette dans la Lizonne © Radio France - Marie Dominique PRIVE

L'accès est libre et gratuit et plusieurs activités sont proposées sur place, comme le sentier pédagogique qui vous permettra de mieux comprendre le milieu. Ce sentier emprunte des passerelles en bois,. Pensez à prendre un pique nique pour profiter de ce lieu. Sachez qu'il y a aussi des visites accompagnées et des ateliers en été.

La bonne idée selon Nathalie Jouat du guide du Périgord est de venir au coucher du soleil. Bonne Balade !

Pour plus d'info : Tél : 05 53 90 79 56