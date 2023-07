Au coeur du village médiéval de Belvès, découvrez 8 habitats souterrains, les troglodytes aménagés dans la roche occupés pendant 500 ans.

Le magnifique village de Belvès en Périgord noir offre aux curieux une visite étonnante, celle des troglodytes, un habitat très bien conservé sous la halle. "C’est une histoire comme on les aime" selon Frédéric Lemont de l' édition Périgord . "Ces troglodytes sont une cité oubliée qui a dormi sous terre durant des siècles. Leur découverte est une histoire incroyable".

Une camionnette s'est enfoncée dans la chaussée. Après une expertise archéologique, le verdict tombe : ce sont bien 8 habitats troglodytes oubliées de tous qu'on vient de découvrir dans ce qui était un fossé naturel comblé pour des raisons pratiques.

Aujourd'hui, c'est une visite passionnante que l'on vous propose parce qu’elle a été conçue pour parler de la vie quotidienne de l’époque où ces maisons étaient habitées. Une vie spartiate et pauvre. Quelques anecdotes sont assez marquantes. Notamment lorsque vous verrez des crochets fixés au plafond. Ces crochets servaient à suspendre les berceaux. Pourquoi ? Pour que les rats ne viennent pas dévorer le visage des nouveau-nés lorsque les parents étaient occupés hors de l’habitat et qu’ils les laissaient livrés à eux-mêmes. Plus d’infos et réservation sur le site de l’OT de Belvès

Habitat troglodyte de Belvès - L'édition du Périgord

Les troglodytes de Belvès - L'édition du Périgord

Surnommée la cité aux sept clochers, Belvès cette cité médiévale classée parmi les « Plus Beaux Villages de France » vous surprendra par son caractère et son authenticité et profitez aussi d'aller la découverte du Castrum datant du XIème siècle afin de comprendre l'’origine du village, son histoire et son évolution au fil des siècles.

Plus d’infos et réservation sur le site de l’Office de Tourisme de Belvès. Bonne Balade !