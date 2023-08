On monte sur les toits de Saint-Front à Périgueux

Prendre de la hauteur en déambulant sur les toits de la cathédrale Saint-Front à Périgueux

La cathédrale Saint-Front est un peu la couronne de Périgueux, avec ses coupoles d’inspiration byzantine. Sa pierre d’un blanc éclatant sous les rayons du soleil ne pourra qu'attirer votre attention sans oublier son cloître élégant où il règne une atmosphère paisible et que certains trouvent apaisante.

La visite permet donc de monter sur cette couronne, de déambuler entre les clochetons et les couples dont la pierre est magnifiquement travaillée pour donner un effet de relief. Cette visite selon Frédéric Lemont du magazine l'édition Périgord a trois vertus en plus de nous apprendre tout ce qu’il faut savoir sur l’architecture de l’église redessiné par Abadie, l’architecte à qui l’on doit aussi le Sacré-Cœur de Montmartre.

Le cloître de Saint Front vu des toits - L'édition Périgord

1/ La visite est intimiste et assurée par des conférenciers passionnés.

2/ Elle nous donne l’occasion de voir la ville du dessus, comme si on était un petit rossignol (ou un drone si vous êtes un peu geek sur les bords).

3/ Elle rend un peu plus humble face à autant de beauté. Une beauté que nous, les Périgourdins, avons la chance de côtoyer au moindre détour d’une route, d’une rivière ou d’une rue de Périgueux.

La cathédrale Saint-Front à Périgueux - L'édition Périgord

Et pour voir les vestiges de l’ancienne cathédrale, direction le Maap, Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord

au 22 cours Tourny à quelques encablures de la Cathédrale. Pour plus de détails et pour réserver, rendez-vous sur le site de l’OT du Grand-Périgueux.