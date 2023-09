On prend l'air au parc régional naturel Limousin Périgord

Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin : précieux poumon naturel du Périgord

Les paysages et les sites remarquables du Parc régional naturel Périgord-Limousin sont d’une telle diversité qu’ils renouvellent sans cesse les découvertes et "c’est l’un des poumons de notre Périgord" selon Frédéric Lemont de l'édition Périgord ;

Qu’est-ce donc qu’un parc régional naturel ?

Il y a 58 parcs naturels en France et constituent 20% de notre territoire. Ce parc naturel régional du Limousin Périgord est là pour protéger et mettre en valeur les grands espaces ruraux habités, tout en valorisant le patrimoine vivant, les paysages et la culture locale. L’humain est au cœur du parc et il est considéré comme partie intégrante de l’équilibre.

Orchidée - ©pnrpl.

De nombreuses animations sont organisées par l’équipe du parc : des randos à pied ou en VTT à assistance électrique, des jeux pour les enfants, des tas d’actions d’observation et de sensibilisation à la préservation de la faune et de la flore, des spectacles, etc.

Miallet Barrage Pêche reflet enfants - ©OTPerigordLimousin

Rendez-vous sur le site du parc pour découvrir tout le programme estivale. Renseignements et inscriptions au 05 53 55 36 00. Bonne Balade !