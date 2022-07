A la découverte de la Voie Verte des Berges de L'Isle à Périgueux

Périgueux, sa nature insoupçonnée …

Nous partons cette semaine pour le Périgord Blanc, et plus particulièrement Périgueux, sa capitale. Vous connaissez son centre ancien, son patrimoine architectural et culturel, mais saviez-vous que la nature est présente tout autour et aussi dans la ville de Périgueux ? On vous emmène pour une balade nature et dépaysante ! France Bleu Périgord s’associe pour les vacances d’été au site Internet Le Guide du Périgord, le site pour organiser vos vacances en Périgord, pour vous présenter les pépites de l’été. Ces endroits, bonnes adresses et sorties auxquelles on ne pense pas forcément et qui rendent les vacances si spéciales ! Suivez le guide : Nathalie Jouat.

Nathalie JOUAT - Guide du Périgord © Radio France

La nature autour de Périgueux

Périgueux est une jolie ville à taille humaine, elle est idéale pour se frotter à l’urbain, à son patrimoine, ses vibrations festives et joviales à la saison estivale. Visites, petites ruelles pavées, boutiques, producteurs, marchés, musées … On ne s’en lasse pas ! La nature est omniprésente à Périgueux qui jouit de magnifiques parcs et jardins à découvrir... c’est une ville classée 4 fleurs.

Nathalie JOUAT - Guide du Périgord © Radio France

Nous vous proposons d’enfourcher un vélo, de monter sur une trottinette, de chausser les rollers ou juste les baskets pour aller découvrir la Voie Verte des Berges de L'Isle, qui met particulièrement en valeur les beautés naturelles de Périgueux. N’oublions pas que Périgueux est entourée de verdure, les berges sont rafraichissantes, elles sont ombragées et parfaites pour une promenade nature en famille ou entre amis.

Nathalie JOUAT - Guide du Périgord © Radio France

Le petit plus : La voie verte longe les berges et il est très facile de faire des « incartades », des tours et détours, pour entrer dans la ville à l’occasion d’un petit resto, d’un tour dans les boutiques du centre, de la visite de patrimoine.

Nathalie JOUAT - Guide du Périgord © Radio France

Lisez l’article de Nathalie avec photos et vidéo sur la nature autour de Périgueux, sur le Guide du Périgord.

Nathalie JOUAT - Guide du Périgord © Radio France

Deux visites originales à faire à Périgueux

Nous vous proposons d’ailleurs de sortir au niveau du très beau Parc de Vésone, pour aller visiter Le musée Vesunna. C’est une ancienne Domus (une villa) gallo-romaine protégée par une splendide structure en verre, designée par l’architecte d’origine Lot-et-Garonnaise, internationalement reconnu : Jean Nouvel. Lumineuse, radieuse, elle est spacieuse et impressionnante !

Nathalie JOUAT - Guide du Périgord © Radio France

Les enfants aiment Vesunna qui les plonge dans un univers attractif. La visite est ponctuée de commentaires et découvertes à leur égard, adaptées à leur âge. Les parents ne seront pas en reste, la muséographie est ingénieuse et met en valeur les restes de cet incroyable Domus, au cœur de la ville !

Nathalie JOUAT - Guide du Périgord © Radio France

Lisez l’article de Nathalie, qui a visité le Musée Vesunna.

Vous aimez en prendre plein les yeux ? Réservez une visite des toits de la Cathédrale Saint-Front !

Nathalie JOUAT - Guide du Périgord © Radio France

On monte tout la haut pour bénéficier d’une vue splendide sur Périgueux et ses collines verdoyantes alentours. On se rapproche des coupoles et la visite guidée vous révèlera bien des surprises sur leur architecture. Nathalie vous emmène en visite dans un article avec vidéo sur les toits de la Cathédrale Saint-Front de Périgueux, pour vous donner encore plus envie d’y aller !

Nathalie JOUAT - Guide du Périgord © Radio France

Et bien sûr, Périgueux c’est aussi un centre ancien, profitez-en, Nathalie l’a parcouru pour vous en montrer les ruelles secrètes et les plus jolis points de vue ! Cliquez pour lire l’article de la visite du centre ancien de Périgueux.

Nathalie JOUAT - Guide du Périgord © Radio France

On se retrouve au mois d’août pour la suite de nos émissions sur Les pépites de l’été, avec le Guide du Périgord sur France Bleu Périgord !

🎧 Ecoutez Nathalie Jouat vous raconter cette pépite de l'été.