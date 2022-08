Balade en Périgord Pourpre, de Monpazier à Biron

L’une des plus belles bastides du Périgord

Rendez-vous près de l’église de Monpazier. Sur le sol, vous voyez un poinçon qui marque l’endroit où le cordeau a été tiré pour dessiner le quadrillage parfait de cette bastide. Les bastides sont des villes nouvelles, qui au Moyen-âge, doivent répondre aux nécessités de loger, nourrir et faire commerce. Elles sont agencées avec rigueur, en ruelles bien droites et perpendiculaires pour faciliter la circulation des marchandises et des personnes, mais aussi pour améliorer les conditions de vie et d’hygiène.

Monpazier – Les arcades et la halle - © Nathalie Jouat - Guide du Périgord

Au centre, une place à arcades qui servait à protéger de la pluie les échoppes des marchands. La halle de Monpazier est particulièrement belle, avec ses poutres blanchies d’époque.

Monpazier – Les arcades - © Nathalie Jouat - Guide du Périgord

Les bastides sont nombreuses en Périgord et dans le sud-ouest en général, elles ont toutes leurs caractéristiques propres, en respectant pourtant ce dessin régulier et harmonieux. Nous vous recommandons par ailleurs d’aller visiter la petite bastide d’Eymet non loin (très anglaise, so British !), ou dans le Bergeracois la plus petite bastide du Périgord : Molières.

Château de Biron – Vue générale - © Nathalie Jouat - Guide du Périgord

Le Château de Biron, l’une des 4 baronnies du Périgord

Le Château de Biron est un lieu stratégique, qui a appartenu plus de 800 ans à la même famille, les Gontaut-Biron. Maintes fois remanié, il est aujourd’hui un lieu de visite attractif, accueillant des soirées concerts estivales très agréables : Les Villégiatures. Des expositions ont souvent lieu au château, qui n’est pas meublé. Son Histoire, que vous découvrirez lors de la visite, l’a laissé nu et sans défense, jusqu’à ce que le Département de la Dordogne en prenne possession et en fasse un lieu vivant.

Château de Biron – Vue du ciel - © Nathalie Jouat - Guide du Périgord

Article réalisé en collaboration avec le site « Guide du Périgord ».