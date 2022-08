Ça roule, sur la Voie verte Sarladaise

Enfourchez un vélo, chaussez des rollers, grimpez sur une trottinette ou partez en balade le long de la voie verte Sarladaise… Un itinéraire à faire en famille et l’occasion de faire plusieurs haltes rafraîchissantes et pleines de surprises, en Périgord Noir et en direction du Lot tout proche.

La voie verte de Sarlat

Sarlat, la Cité Médiévale a sa voie verte ! Elle ne passe pas par le centre-ville, elle explore les douces collines qui s’étirent en direction du causse du Quercy. Agréable, partiellement ombragée, cette voie verte et une bonne excuse pour faire un peu de sport, une journée de détente à se promener et pourquoi pas à faire un pique-nique au bord de la Dordogne, en chemin ? Elle est aménagée sur une ancienne voie de chemin de fer, on passe d’ailleurs parfois sous des tunnels pour le plus grand plaisir des enfants. La voie verte n’est pas une boucle, c’est un itinéraire linéaire de 35km, aussi prévoyez bien de garder de l’énergie dans les mollets pour le retour, parce qu’en plus, un faux plat vous fera serrer les dents sur les derniers kilomètres !

La Voie verte Sarladaise - © Nathalie Jouat - Guide du Périgord

Si vous n’avez pas de vélo, un loueur est présent à l’entrée de la voie verte, mais nous vous recommandons de réserver en amont ! Pour en savoir plus, lisez l’article de Nathalie sur la voie verte de Sarlat, en consultant le Guide du Périgord.

A visiter à proximité de la voie verte

La voie verte de Sarlat passe à proximité de Carsac-Aillac, un joli petit village en pierres dorées que vous aurez plaisir à découvrir. Ne manquez pas l’occasion d’aller visiter les splendides et uniques Jardins d’eau de Carsac-Aillac, un havre de fraîcheur et de verdure. Des tableaux splendides changent au fil de l’ouverture des magnifiques nénuphars, lotus et autres plantes aquatiques à y découvrir. Tenu en famille par des passionnés, c’est l’endroit idéal pour en apprendre plus sur les plantes d’eau, si vous avez l’intention de faire une mare ou un bassin. Pour le simple plaisir des yeux, on ne s’en prive pas non plus. Lisez l’article de Nathalie sur le Guide du Périgord, en vadrouille aux Jardins d’Eau.

Les Jardins d’eau de Carsac-Aillac - © Nathalie Jouat - Guide du Périgord

Un peu plus loin, à hauteur de Saint-Julien-de-Lampon, pourquoi ne pas changer de monture pour faire une balade en canoë ? Cette portion de la Dordogne est méconnue et c’est dommage, car elle est sauvage et agréable ! Petites îles, larges portions à naviguer ; à se croire seul au monde au milieu d’une contrée lointaine, avec en toile de fond le bleu du ciel et les hérons qui passent parfois devant l’embarcation ! Suivez Nathalie en famille, en balade en canoë kayak !

Article réalisé grâce au concours du site « Guide du Périgord ».