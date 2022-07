La commune de Jumilhac le Grand est tiraillée entre le Périgord et le Limousin et garde jalousement dans ses terres un métal précieux, l'or, déjà exploité par les Gaulois. Pas étonnant que La région du Périgord Limousin est celle où il y a eu le plus d'exploitation d'or en France.

Le chateau de Jumilhac le Grand © Radio France - Frédéric Meyer

Un stage d’orpaillage à Chalard près de Jumilhac

Les pieds dans l’eau, avec pelles, tamis, et bâté, Philippe Roubinet, orpailleur professionnel vous explique tout sur l’art de chercher des pépites dans le sable et les dépôts du fond de la rivière L'Isle. Philippe Roubinet est un expert géologue, et après avoir travaillé dans la mine de Jumilhac rouverte de 1983 à 2002, il vous donne tous les bons conseils pour découvrir un petit trésor. Attention, personne n'a jamais trouvé de lingot mais vous aurez la chance si vous êtes patient et méticuleux, de trouver dans votre bâté quelques paillettes. De quoi vous donner peut être la fièvre de l’or !

Pour compléter votre curiosité, n'hésitez pas à visiter la Galerie de l’or qui se trouve dans un ancien Chai attenant à l’Office de tourisme. Une galerie qui présente une exposition permanente intitulée « l’or, origines, mythes et industries ». Vous plongerez dans l ’ambiance d’une mine ancienne et vous découvrirez l'histoire de la production de l'or de l'époque gauloise jusqu'au 20e siècle.

une des cheminées du château © Radio France - Frédéric Lemont de l'édition Périgord

Jumilhac-le-Grand, le château des alchimistes où Féerie rime avec Alchimie

Le Périgord est aussi le département aux 1001 châteaux et c'est une autre raison de vous arrêter à Jumilhac pour découvrir sa perle Noir du Haut Périgord : le château de Jumilhac le Grand. Frédéric Lémont, rédacteur en chef de L’Edition Périgord, le magazine (des) amoureux du Périgord nous explique pourquoi :

"C’est l’un de plus beaux mastodontes du Moyen Âge remanié à la Renaissance du Périgord. Une bâtisse magnifique avec une toiture impressionnante. Un jardin repaysagé sous l’impulsion du Marquis Henry de la Tour du pin, un homme passionnant qui fait souvent visiter lui-même le lieu et sans qui le château ne serait pas ce qu’il est. "

Henry de la Tour du Pin, propriétaire du Château - Frédéric Lemont Edition Périgord

Il vous expliquera en effet un tas d'histoires comme celle de la fileuse ou encore les épis de faîtage du toit qui font échos à des symboles de l’alchimie ou comment transformer de la matière peu noble en or. Des alchimistes auraient-ils vécu ici ? Et surtout, seraient-ils parvenus à fabriquer de l’or ?

🎧 Ecoutez Frédéric Lemont vous raconter cette pépite de l'été.