L’huile de noix, étendard gastronomique de la Dordogne, est à déguster dans un ancien moulin du Périgord Blanc

Le Moulin de la Veyssière - © Nathalie Jouat - Guide du Périgord

L’huile de noix du Moulin de la Veyssière

Direction Le Moulin de la Veyssière, à Neuvic, où l’on travaille la noix depuis 7 générations en un lieu singulier, ouvert à la visite depuis 2012.

Après vous être garé sur le grand parking, vous pouvez profiter d’une belle demi-journée en un lieu aussi charmant qu’intéressant. La visite du Moulin est gratuite et elle donne lieu à une délicieuse dégustation. Goûter de l’huile ? Oui, quand elle est issue des meilleures matières premières, traitées avec respect et dans un si bel environnement industriel d’antan. L’huile atteint des sommets organoleptiques qu’on apprécie encore mieux directement à la cuillère ou sur un morceau de bon pain ! Au Moulin de la Veyssière, on travaille depuis 1857 les noix, mais pas seulement…

Vous goûterez de l’huile de Noix, mais aussi des noisettes, des amandes et des cacahuètes. Vous constaterez que chacune a ses particularités et ses usages. Vous allez redécouvrir le plaisir de manger de la salade, d’ajouter un filet d’huile pour sublimer des légumes à la vapeur, et de cuisiner des gâteaux avec autre chose que du beurre… Grasses, mais pas néfastes pour la santé, les huiles sont même indispensables au bon fonctionnement cardiovasculaire, ce que vous découvrirez en visitant le Musée du Moulin de la Veyssière.

Le musée du Moulin de la Veyssière - © Nathalie Jouat - Guide du Périgord

Juste à côté se trouve un arboretum de différentes variétés de fruits à coque, utilisés pour fabriquer de l’huile. Et pourquoi ne pas apporter votre pique-nique pour profiter des tables ombragées et dispersées autour du Vern, le ruisseau qui fait tourner le moulin et reprend son cours pour filer vers la rivière l’Isle, dont il est un affluent.

L’arboretum du Moulin de la Veyssière - © Nathalie Jouat - Guide du Périgord

Château ou balade en gabare ?

Pour poursuivre cette belle journée, nous avons plusieurs recommandations à vous faire : La visite du Château de Neuvic et son parc botanique ou aller faire un tour en gabare au Moulin du Duellas, qui propose en saison des promenades sur l’Isle et sur le canal adjacent.

Le château de Neuvic - © Nathalie Jouat - Guide du Périgord

Comme on ne se lasse jamais des châteaux, le Château de Puyferrat est aussi une alternative, à Saint-Astier (à 10 km de là, il faut réserver en amont).

Capitale de la chaux, pour les amateurs de rénovation de bâti ancien et de construction écologique, la visite des usines à chaux de Saint-Astier, c’est une vraie mine d’informations sur ce matériau extrait grâce au patrimoine industriel de Saint-Astier !

Les sportifs pourront même continuer sur la Vélo Route Voie Verte de l’Isle, qui serpente dans la vallée.

Article réalisé grâce au concours du site « Guide du Périgord ».