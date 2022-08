La Gare Robert Doisneau de Carlux, en Périgord Noir

Ça roule, sur la Voie verte Sarladaise

Enfourchez un vélo, chaussez des rollers, grimpez sur une trottinette ou partez en balade le long de la voie verte Sarladaise… Un itinéraire à faire en famille et l’occasion de faire plusieurs haltes rafraîchissantes et pleines de surprises, en Périgord Noir et en direction du Lot tout proche.