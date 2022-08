Le château de Michel de Montaigne, en Périgord Blanc (Saint-Michel-de-Montaigne)

Homme politique et grand penseur, Michel de Montaigne était un homme qui prônait la réflexion. Car l’une de ses convictions consistait à penser qu’il vaut mieux avoir une tête bien faite qu’une tête bien pleine.

Grand ami d’Etienne de La Boétie, figure emblématique de Sarlat, Montaigne était en son temps un précurseur qui a pavé la route de l’humanisme. D’ailleurs, sa pensée est aujourd’hui encore d’une modernité insolente et notre espèce post-humaine ferait bien de s’inspirer de la philosophie de ses Essais.

La tour de Montaigne - © Magazine L'Édition Périgord

C’est donc dans la tour qu’il habitait et dans laquelle il écrivait qu’on peut entrer, à quelques centaines de mètres des vignes du domaine qui produit aujourd’hui encore du vin. Un vin que Montaigne aimait, dit-on, beaucoup déguster !

Le ciel étoilé de Michel de Montaigne - © Magazine L'Édition Périgord

Au rez-de-chaussée, la chapelle, avec son plafond peint d’un ciel étoilé, symbole de Dieu. À l’étage supérieur : la chambre de l’homme de lettres. Une position que le facétieux Montaigne aimait commenter en lançant volontiers qu’il dormait ainsi « au-dessus de Dieu ». Un quasi blasphème pour cette époque régie par la religion.

Encore un étage plus haut, on découvre le bureau de Montaigne, ou plutôt sa bibliothèque. C’est là où tout se produisait. On dit qu’il y dictait ses écrits, le nez en l’air, tout en faisant les cent pas dans ce lieu où il avait fait écrire des citations inspirantes au plafond, citations qui lui stimulaient l’esprit.

Evidemment, si l'on ne sait rien ni du Latin ni du Grec... - © Magazine L'Édition Périgord

Et pour finir, un brin de sagesse qui a une résonnance si actuelle. « Quand on me contrarie, on éveille mon attention, non pas ma colère », écrivit-il. Une manière de concevoir l’échange d’idées qui ferait bien de nous inspirer, de nos jours !

C’est ma place, là ?... MAIS NON, CA NE ME CONTRARIE PAS !!! - © Magazine L'Édition Périgord

Article réalisé grâce au concours du magazine « l’Edition Périgord ».