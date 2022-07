Le domaine de Campagne

L’été et bien là ! Chaleur, soleil, ambiance estivale … Envie de vous rafraîchir et découvrir un lieu insolite et gratuit ? Prenons vite la direction du Périgord Noir en compagnie de Nathalie Jouat du Guide du Périgord, le site Internet qui vous permet d'organiser vos vacances en Dordogne.

Le Château de Campagne, un lieu ouvert et gratuit

Le Château de Campagne, ce n’est pas qu’un château au milieu de la verdure, Campagne, c’est bien le nom d’un joli petit village en Périgord Noir ! Situé juste avant le Bugue et après les Eyzies, il est traversant. Vous pouvez déambuler dans son petit bourg, manger dans un restaurant et surtout, passer les grilles du superbe Domaine de Campagnepour une journée de plaisir, sport, balades dans la nature, en famille ou entre amis.

Nathalie Jouat devant le château de Campagne - Guide du Périgord

Vous entrez alors dans un grand parc de 6 ha, un Jardin Remarquable avec des arbres tout aussi remarquables, dont un classé. Le jardin à l’anglaise se compose de parterres fleuris, d’un espace potager en permaculture, un labyrinthe de charmille, d’un joli cours d’eau. C’est beau, ombragés, spacieux et romantique … Le Château de Campagne ne se visite pas, il s’admire sous toutes les coutures et vous pouvez parfois y entrer pour accéder à des expositions, surtout en été.

Le Bugue, un village attractif et dynamique

Nous vous recommandons de poursuivre votre journée au Bugue, une ville qui est à quelques minutes de voiture. Vous n’êtes pas loin du Gouffre de Proumeyssac, une cavité à concrétions subjuguante. A l’entrée de la ville se trouve un lieu avec plusieurs activités, l’Aquarium du Périgord Noir, le Big Bird, le Labyrinthe préhistorique et surtout le Village du Bournat. C’est un parc d’attractions atypique, qui plaira à toute la famille, qui plonge les adultes et personnes plus âgées dans la douceur des souvenirs d’enfance et les enfants dans un monde féérique. Manèges, jeux anciens, animaux, animations, costumes, nous vous recommandons les Nocturnes de l’été au Bournat. Enfin, les plus sportifs ou ceux qui veulent se rafraîchir pourrons faire une descente en canoë sur la rivière la Vézère, depuis le Bugue.

Les conseils du Guide du Périgord : Considérez Campagne ou le Bugue comme lieu de villégiature pour vos vacances, c’est une localisation idéale pour arpenter la Vallée de l’Homme.

On ne manque pas de bonnes idées, pour vous aider à organiser vos vacances en Périgord.