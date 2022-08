Le marché de Piégut-Pluviers, en Périgord Vert

Selon des notes retrouvées entre deux actes de décès dans les registres paroissiaux, la toute première édition du marché de Piégut s’est tenue le 13 mai 1642. Louis XIII est alors Roi de France.

Il s’agissait alors d’un marché aux porcelets très renommé dans tout l’ouest de la France car, au XVIIe siècle, le marché de Piégut était au croisement de plusieurs provinces. Et si aujourd’hui, on vient de loin pour arpenter ses allées et admirer ses étals, on se déplace d’encore plus loin qu’autrefois : du Limousin, de Gironde, du Lot-et-Garonne ou même de Bretagne. Et on notera qu’à l’époque, on y venait à pied avec ses bêtes… De quoi user quelques semelles de souliers (de sabots, pardon).

Un jour de marché à Piégut-Pluviers il y a 2-3 ans. Ou un peu plus… - © Magazine L'Édition Périgord

Aujourd’hui, en été, on ne compte pas moins de 250 exposants sur ce marché de Piégut. On y vient bien évidemment pour trouver de somptueux produits d’exception, des primeurs magnifiques, des salaisons traditionnelles et des fromages de petits producteurs passionnés.

Marché de Piégut-Pluviers - © Magazine L'Édition Périgord

Mais, on y vient aussi pour l’ambiance, la convivialité tant célébrée dans le Périgord et une bonne humeur qui plane un peu partout dans la petite ville. Bref, c’est la promesse d’une matinée à la fois gourmande et dépaysante…

Vue générale de Piégut-Pluviers - © Magazine L'Édition Périgord

Après un déjeuner dans l’un des généreux restaurants de la ville, pourquoi ne pas poursuivre la balade dans Piégut, en découvrant notamment sa tour majestueuse, un donjon qui se trouve à l’emplacement d’une ancienne forteresse de guet en bois ? Un emplacement des plus stratégiques tout au long du Moyen-Âge. Un brin agacé, Richard Cœur de Lion vient assiéger le château avant de le détruire, en 1199. Si seulement il avait préféré faire un tour au marché…

Article réalisé grâce au concours du magazine « l’Edition Périgord ».