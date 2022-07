Le musée de Napoléon de la Pommerie

C’est l’une des petites pépites du Périgord blanc, un lieu surprenant comme seule la Dordogne sait en offrir : le musée Napoléon de la Pommerie à Cendrieux. Frédéric Lemont est rédacteur en chef au Magazine l'Edition Périgord :

Ce Musée se trouve dans une magnifique demeure appartenant au Comte Baudoin de Witt, descendant du plus jeune frère de l’empereur Napoléon Bonaparte. C'est d'ailleurs souvent le comte qui vous fait la visite pour découvrir les trésors d’objets de famille exposés dans les galeries.

La première partie de la visite se concentre d'objets ayant trait à Napoléon, créés souvent après sa mort. Mais la deuxième partie, dans le château est sans doute la plus touchante pour les amoureux de Napoléon. Plus de 500 objets, tableaux et sculptures dont 150 inscrits aux Monuments Historiques sont exposés. Certains objets sont assez émouvants, comme ceux que Napoléon avait dans sa chambre à Sainte-Hélène. Vous découvrirez sa montre qui est arrêtée à l’heure du dernier souffle ou encore une bougie éteinte au même moment sans oublier l' émouvante mèche de cheveux de son fils adoré, Napoléon François Joseph Charles Bonaparte.

Jérome Napoléon - Frédéric Lemont,L'édition Périgord

Horaires des visites & tarifs du musée de la pommerie à Cendrieux