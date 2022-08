Le musée du tabac de Bergerac, capitale du Périgord Pourpre

Alors, pourquoi un musée du tabac en plein Périgord ? Eh bien parce que la culture de cette plante a littéralement sauvé bien des paysans périgourdins. Notamment après les ravages causés par le phylloxera dans les vignes, ce qui a laissé bien des agriculteurs, déjà pas très riches, complètement démunis.

Ne pas confondre un séchoir à tabac et une tannerie… - © Magazine L'Édition Périgord

C’est aussi l’occasion d’en apprendre beaucoup sur cette plante importée d’Amérique. Un film très bien articulé permet de comprendre la place qu’a tenu le tabac dans les sociétés amérindiennes, puis dans la société occidentale.

Des collections assez impressionnantes sont mises en scène. Certaines pièces sont même parfois très rares et racontent 3.000 ans d’histoire du tabac à travers tous les continents.

C’est également un témoignage de savoir-faire et du talent de certains artisans dont la créativité et le travail ont découlé de l’utilisation de cette plante. De nombreuses tabatières, des calumets, une multitude d’objets promotionnels et des pipes hallucinantes sont magnifiquement mis en lumière.

Il est de ces pipes qu’on fume en levant le front… - © Magazine L'Édition Périgord

En parlant de pièces rares, le musée peut s’enorgueillir d’avoir en son sein une machine Dalloz, quasi unique, qui servait à sculpter des têtes de pipe selon le modèle du pantographe.

La machine à sculpter de l’ingénieur Joseph-Honoré Dalloz - © Magazine L'Édition Périgord

C’est donc un regard différent sur le tabac que propose ce musée qui nous rappelle combien cette plante a été omniprésente dans notre culture populaire il n’y a pas si longtemps que cela encore.

Prochainement, un musée de la carotte… - © Magazine L'Édition Périgord

En sortant du musée, on peut profiter de la ville ancienne de Bergerac et, pourquoi pas, du Quai Cyrano où l’on dégustera (avec modération, bien sûr !), quelques excellents vins du pays ?

Article réalisé grâce au concours du magazine « l’Edition Périgord ».