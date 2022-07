Petite région du Périgord entre Sarlat, le Lot et la Corrèze, le pays de Fénélon est une halte obligatoire pour les amoureux de la nature, des marchés animés, des petits villages pittoresques mais aussi des plus beaux jardins du Périgord.

Les jardins d'Eyrignac, le joyau végétal du Périgord noir

A Salignac-Eyvigues, Les jardins d’Eyrignac sont incontournables. Classés « remarquables », ce sont 10 hectares de sculptures végétales qui célèbrent l'art topiaire et 7 jardins magnifiques qui vous attendent dont l'emblématique jardin blanc où se déroulent tous les lundis de l'été les piques niques en blanc.

Les poétiques jardins de Cadiot

A Carlux, les jardins de Cadiot se déclinent sur deux hectares dans un style romantique aménagé en terrasses par thème de couleur. Ce sont 2 hectares en 10 tableaux par thème de couleurs. Entre modernité et romantisme, l’art et la nature se complètent à merveille.

les jardins de Carsac Aillac - Frédéric Lemont, l'édition Périgord

Les surprenants et exotiques Jardins d’eau de Carsac-Aillac

Les jardins d'eau de Carsac-AiIllac, c'est le travail d’un passionné Didier Bernard, aujourd'hui disparu et de son épouse Claude et leur fils Stevens. Labellisés « Jardins remarquables du Périgord », ces jardins vous proposent une jolie balade dans un univers entièrement dédié à la flore et à la faune aquatiques. Lotus du Nil, nénuphars exotiques dans des bassins entre ruisseaux, cascades, labyrinthe aquatique, sont à découvrir et à visiter pour découvrir des sensations, des émotions, des odeurs et des couleurs dans une exploration inoubliable d'un véritable arboretum aquatique.

Le petit pont au jardin de Carsac Aillac © Radio France - Frédéric Lemont de l'édition Périgord

🎧 Ecoutez Frédéric Lemont, rédacteur en chef du magasine l'édition Périgord vous parler de la Victoria Cruziana, son coup de coeur.