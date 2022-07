L’été, c’est la meilleure période pour sortir des sentiers battus, découvrir le Périgord sous un nouvel angle et aller visiter des endroits originaux, voire insolites ! Direction le Périgord vert pour se rafraîchir dans les gorges de l’Auvézère, un vrai petit paradis

Les Gorges de l’Auvézère : pour les sportifs, les familles, les amateurs de fraîcheur et de nature.

Nathalie Jouat du Guide du Périgord, le site web du Périgord vous explique :

"Les Gorges de l’Auvézère se trouvent en Périgord vert, à l’est d’Exideuil et au Nord de Hautefort. Pour en profiter, garez-vous au joli village de Saint-Mesmin. Grâce à un panneau d’informations, vous allez pouvoir choisir une voie d’accès pour visiter les gorges de l’Auvézère car plusieurs chemins s’offrent à vous. Le plus simple, c’est de vous diriger vers le sentier aménagé, qui début au pont de Saint-Mesmin."

Les parcours des trails © Radio France - Nathalie Jouat du Guide du Périgord

Ce sentier est d'ailleurs équipé de passerelles métalliques qui enjambent la rivière Auvézère.

les gorges de l'Auvézère - Nathalie Jouat du Guide du Périgord

La base de loisirs de Rouffiac, un lieu pluriel pour se baigner en Périgord Vert, se détendre et s’amuser

Autre lieu pour se rafraîchir est le lac de Rouffiac qui dispose toute une pléiade de loisirs. En partie propulsé par le Département, on y vient pour se baigner, sur les plages aménagées et surveillées à la belle saison. Les enfants jouent sur les aires de jeux, ils réclament des tours en paddle, pédalo, canoë et les plus téméraires voudront absolument faire un essai au wake-bord ! Un téléski nautique unique en Périgord est présent à Rouffiac, les installations vous rappelleront les sports d’hiver et le tire-fesse ! On s’équipe avec une planche attachée aux pieds, on met un casque et on attrape les poignées. Quand le câble est en prise, on s’élance et on se laisse glisser sur les flots. On suit un parcours, les confirmés sautent sur des tremplins.

Rouffiac - Nathalie Jouat du Guide du Périgord

A Rouffiac, on peut aussi faire :

de l’accrobranche,

de la randonnée

du vélo autour du lac.

de l’escalade,

du tir-à-l’arc

l'accrobranche à Rouffiac - Nathalie Jouat du Guide du Périgord

Venez passer un séjour en logeant au camping du lac de Rouffiac ! Il est simple, l’équipe gérante. Alors prêt pour découvrir ces deux lieux magiques du Périgord vert ?