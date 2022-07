Monpazier, une bastide à découvrir

Vous êtes en vacances et vous avez choisi la Dordogne comme lieu de villégiature. Vous avez fait bien car le Périgord regorge d'innombrables richesses, des pépites à découvrir au fil de vos balades. Dans le Périgord pourpre, c'est un incontournable, une vraie pépite : la bastide Monpazier labellisée "Plus beaux villages de France". Monpazier vous invite à flâner dans ses ruelles et ses carreyrous. Vous entrez dans le village par différentes portes, témoin d'un passé moyenâgeux.

La halle de la place des cornières à Monpazier © Radio France - ©Magazine L'Édition Périgord

On trouve une porte un peu cachée surnommée “Porte du paradis". Elle aurait été un passage pour des clandestins qui pénétraient la cité.

Aujourd'hui, Monpazier est une bastide modèle parfaitement conservée et restaurée. C'est le paradis des artisans d’art qui s’y sont installés et chaque année a lieu au printemps, un marché des Métiers d’art sur la place des cornières. Frédéric Lemont, le rédacteur en chef du magazine L’Edition Périgord, a son coup de cœur la vitrailliste d'art, Émilie Castanier et sa boutique "l'âme et les ailes"

le travail de la vitrailliste Emilie Castanier - ©Magazine L'Édition Périgord