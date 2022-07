Une balade en Gabare à Creysse

Direction le Périgord Pourpre à la découverte d’une promenade en gabarre qui sort de l’ordinaire. Ici, pas de châteaux, pas de villages perchés, mais la nature, l’environnement sauvage et naturel de la Dordogne, commenté par des gabarriers de qualité, qui vont aussi vous faire découvrir les vins de Bergerac Duras à l’occasion d’une dégustation. Nathalie Jouat du Guide du Périgord a testé et vous invite à découvrir cette pépite de l'été.

Les gabarres de creysse où l'on déguste les vns de Bergerac Duras - Nathalie Jouat du Guide du Périgord

Les Gabarres de Creysse

En route pour une promenade fluviale sur la Dordogne. Les Gabarres de Creysse appartiennent à la même famille qui gère les Gabarres de Bergerac. Des personnes très sympathiques, dynamiques, jeunes et professionnelles qui se feront un plaisir de vous conter l’histoire, l’environnement et les anecdotes à connaître sur la Dordogne à cet endroit. Le départ depuis Creysse se fait seulement pendant l’été, Tous les mardis et jeudis de l’été, départ à 10h30 depuis le port de Creysse. Vous allez en prendre plein les yeux pendant 1h30/2h. Il y a le capitaine de la gabarre, mais aussi une équipe pour vous parler de la Dordogne et de tout ce que vous allez voir pendant la promenade. Des cluzeaux, la découverte de la faune et la flore et vous croiserez peut être des pêcheurs et de belles bâtisses privées le long de la Dordogne, d’anciens moulins aux pieds de résurgences d’eau qui viennent affluer dans la Dordogne. Tout au bout, c’est le barrage avec l’usine EDF et l’échelle à poissons (qui se visite, très intéressant en famille !)

Comme on est bien au fil de l’eau, avec des gens sympathiques, dans une bonne ambiance à déguster des vins de Bergerac Duras ! Retrouvez ensuite ces vins au Quai Cyrano, au musée et magasin au-dessus de l’Office du Tourisme, puis en découverte oenotouristique dans le Bergeracois.

La voie verte entre Bergerac et Creysse - Nathalie Jouat du guide du Périgord

Découvrez en vélo ou à pied la route voie verte de Bergerac, la V91

On enchaîne la journée, avec une superbe promenade à faire en vélo, en famille. On gare la voiture à proximité de Creysse, au parking du barrage des Tuilières et en route pour une promenade le long des petits villages, jusqu’à Bergerac.

Les conseils du Guide du Périgord : Emportez un sac à dos vide pour faire des emplettes à Bergerac et un antivol si vous voulez vous arrêter manger une glace, au restaurant ou vous promener dans la ville de Cyrano.