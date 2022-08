Une randonnée vers une cascade, un lac et une grotte en Périgord Vert

Nous partons à Champs Romain pour une randonnée rafraîchissante et agréable en toutes saisons : Le Saut du Chalard. Un cheminement vers une cascade sur la Dronne et un chaos rocheux de toute beauté. Vous n’êtes ensuite qu’à quelques minutes de plusieurs étangs de loisirs pour vous baigner et faire des activités de plein air et pourquoi pas fouler les pas de nos ancêtres dans une grotte à concrétions ornée unique en Périgord ! France Bleu Périgord et le Guide du Périgord vous accompagnent tout l’été pour explorer les richesses de notre département, les yeux ouverts et les sens en éveil.

Le Saut du Chalard - @ Nathalie Jouat - Guide du Périgord

Le Saut du Chalard en Périgord Vert, une cascade à admirer !

C’est le nom d’une randonnée familiale d’à peine 2km aller-retour sur les bords de la Dronne. Il est très facile d’y accéder grâce à la signalétique efficace. Pour stationner, un parking gratuit est à votre disposition. La randonnée chemine sur un sentier forestier, avec un dénivelé d’environ 100m, ce n’est pas beaucoup mais assez pour que ceux qui peinent (à peine !) en montée, aient besoin de faire des petites pauses. Prenez votre temps ! La mairie propose un livret découverte de la faune et de la flore, de la géologie et l’hydrologie locale.

En savoir plus : Consultez l’article de Nathalie Jouat, sur le site Internet du Guide du Périgord, elle a réalisé cette randonnée il y a quelques semaines !

Le Saut du Chalard - @ Nathalie Jouat - Guide du Périgord

Découvrir le Périgord Vert, se baigner et visiter

Une demi-journée, c’est le temps que nous vous recommandons de consacrer à ce bel endroit. Et pour poursuivre le plaisir, pourquoi ne pas aller faire un peu de sports ou d’activités nautiques et de plein air, à l’une des bases de loisirs locales ? Vous avez le choix entre l’étang de Saint-Saud-Lacoussière et le Grand étang de Saint-Estèphe. Ce sont des lieux parfaits pour des vacances en famille en Périgord Vert ! Randonnées, promenades, loisirs nautiques, au frais et les pieds dans l’eau.

Poursuivez ensuite par la visite des Grottes de Villars. Si vous aimez les sites originaux et insolites, celui-ci en fait résolument partie ! C’est une grotte à concrétions qui est ornée de dessins pariétaux, emprisonnés dans le calcaire. Un lieu émouvant autant qu’instructif et ludique. Un beau jardin permet aux enfants d’apprendre les uses, coutumes et styles de vie de nos ancêtres et en saison, il y a des ateliers de découvertes multiples.

04 - Megaloceros (ou anciennement Megaceros) au-dessus des Grottes de Villars - @ Nathalie Jouat - Guide du Périgord

En savoir plus : Lisez le reportage de Nathalie Jouat aux Grottes de Villars !

Et petit bonus pour la fin, n’oubliez pas de prendre votre vélo pour cheminer sur la Flow Vélo, qui passe à proximité ! Elle part de Thiviers pour rejoindre l’île d’Aix, sur 290km de voies aménagées et sécurisées.

La petite reine de Thiviers - @ Nathalie Jouat - Guide du Périgord

