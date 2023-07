Que faire gratuitement cet été en Dordogne

En Dordogne, des sites pour se promener et profiter de la nature sans dépenser un sou

On entend souvent que la Dordogne c’est cher, mais en étant bien organisé et avec de bonnes idées, on peut alterner les activités et ne pas sortir son porte-monnaie à chaque loisir tout en alternant avec la visite de sites touristiques. Pour vous aider, il existe une brochure éditée par le Département que l’on trouve dans les Offices du Tourisme « Les Sites Gratuits en Périgord » on trouve l’équivalent en ligne sous forme de carte interactive à retrouver ici.

Le château de Campagne - Nathalie Jouat

Quelques idées d'activités gratuites en Dordogne

- Les bases de loisirs et lacs, étangs sont souvent sans droit d’entrée

- Les points de vue, terrasses, panoramas

- Les randonnées, marches et promenade,

- Les chasses au trésors Tèrra Aventura ou géocaching, randoland

- Les sentiers d’interprétation pédagogiques comme Le Roc branlant, le saut du chalard, le sentier des gorges de l’Auvézère, les forêts domaniales

- Quelques musées ou sites patrimoniaux, comme Vesunna gratuit pour les moins de 18 ans,

- La gare Robert Doisneau à Carlux,

- Le PIP aux Eyzies,

- Le domaine de Campagne, la maison de la châtaigne à Villefranche-du-Périgord,

- Les musées nationaux gratuits les premiers dimanches du mois.

- Les moulins (moulin à vent des terres-blanches),

- Les maisons du patrimoine dans les villages, les monuments religieux.

- La visite des villes et villages

- La visite des ateliers d’artisans comme à Saint-Léon-sur-Vézère, dans le Sarladais, à Nontron pour la Coutellerie

- La visite des fermes (parfois une petite contribution demandée), des producteurs, maraîchers, noyeraies, moulins

L'étang de tamnies - Nathalie Jouat

Bonne balade !