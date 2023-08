Une belle journée à Thiviers

Une visite inoubliable de détente et de surprises à Thiviers dans le Périgord vert

C’est l’une de ces petites villes du Périgord où il fait bon vivre pour de vrai, loin de l’agitation touristique. "Thiviers, c’est avant tout un marché hyper sympa où l’on peut trouver de très bons produits locaux et prendre le temps de papoter avec les gens ." selon le rédacteur en chef Frédéric Lemont de l'édition Périgord . Thiviers, c’est aussi des commerces, comme la galerie d’Isabelle Jura et son atelier de slow design. Depuis le 22 mai 2021, vous pouvez également découvrir la boutique de créateurs, rue Latour à Thiviers La Tour des Arts . Elle a pour vocation de promouvoir et soutenir les artisans d’art et artistes du territoire avec Souffleur de verre, des céramistes, un tourneur sur bois, un maroquinier.

Isabelle Jura dans sa boutique à Thiviers - L'édition du Périgord

Thiviers ,c' est aussi cette année une marche des fiertés – comme quoi, il n’y a pas que les grandes villes dans la vie !

Côté restaurant, direction L’Escapade des sens pour un repas de haute voltige concocté par Nicolas Cousinou, (Homard breton en vinaigrette, rillette de tourteau, sablé au parmesan, déclinaison de courgette, pesto de roquette et truffe d’été) après un détour par le musée de la faïence. Et n’oubliez pas d’acheter le dernier numéro du magazine L’Édition Périgord au café-librairie Totem, juste en face de la place du marché. Bonne Balade !