Découvrez les pépites du patrimoine avec Yannick Rossato.

La commune de Courtisols possède un plan simple avec deux grandes rues parallèles de 7 km et quelques rues transversales. Elle compte 2 400 habitants et trois églises à entretenir. L'église Saint-Memmie, représentative de l'architecture champenoise en craie, nécessite 1,5 M€ pour sa préservation et sa réouverture au public. La mairie s'est associée à la Fondation du patrimoine, collectant plus de 70 000 € grâce à la mobilisation des habitants. Une opération de dédicace de tuiles a permis de récolter 5 000 € supplémentaires. Cet événement vise à sensibiliser les jeunes à la préservation du patrimoine, qui sera transmis aux générations futures. Les travaux sont presque terminés, invitant les visiteurs de la basilique de l'Epine à découvrir l'église Saint-Memmie.