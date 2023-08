Découvrez les pépites du patrimoine avec Yannick Rossato.

Fismes, ville natale d'Albert Uderzo, possède des remparts anciens qui sont en voie de restauration. Initialement en bois, ils ont ensuite été reconstruits en pierre avec des fossés. Une grande partie des remparts a été détruite lors de la Fronde et le reste a été démonté en 1750, à l'exception d'un éperon et d'une échauguette. Cette dernière a également été démontée dans les années 1970, mais numérotée pour une éventuelle restauration. La mairie s'est engagée à restaurer les remparts avec l'association "L'Échauguette de Fismes", incluant un chemin de ronde et un escalier pour les visiteurs. Ce patrimoine est précieux pour la commune et une différence significative sera visible après les travaux. Il est également possible de se faire photographier en costume d'Astérix à cet endroit.