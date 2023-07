La boucherie de Cormicy

Découvrez les Pépites du Patrimoine avec Yannick Rossato.

Cormicy, un village dévasté pendant la Première Guerre mondiale, a été reconstruit grâce à l'architecte Roger Bouvard. Une briqueterie produisait des briques spéciales pour la reconstruction, mais elle a malheureusement disparu. La restauration d'un bâtiment emblématique, l'ancienne boucherie, a été un défi en raison de la détérioration des briques. Après de nombreuses recherches, le bâtiment a été restauré et inauguré en septembre 2021, maintenant appelé Saint Vincent, abritant un bar à manger, des professionnels et des logements. Cela contribue à l'embellissement et à la revitalisation du centre du village.