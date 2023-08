Découvrez les pépites du patrimoine avec Yannick Rossato.

La Cassine est connue pour son marché de producteurs et ses spectacles des grandes œuvres littéraires françaises. Les représentations se déroulent devant un château en ruine du XVIe siècle, avec une tribune mobile permettant au public de se déplacer. L'association utilise un ancien couvent comme local, mais il a connu des problèmes de fissures et d'effondrement. Des travaux de restauration sont en cours pour permettre à l'association de reprendre ses activités. Malgré cela, les spectacles continuent et vous pouvez assister à celui de Robin des Bois et ses amis cet été.