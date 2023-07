Découvrez les pépites du patrimoine avec Yannick Rossato.

La chapelle Saint-Joseph, intégrée à l'ensemble scolaire du même nom, a une histoire fascinante. Construite au XIXe siècle dans un style néogothique, elle a été endommagée pendant la Grande Guerre et la tempête de 1999. Grâce à une collecte de fonds exceptionnelle de plus de 3 millions d'euros, la chapelle a été entièrement restaurée par d'anciens élèves. Des vitraux contemporains ont été ajoutés, financés par les élèves eux-mêmes via un puzzle géant. N'hésitez pas à visiter cette chapelle baignée de lumière.