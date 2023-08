La maison des musiciens de Reims

Découvrez les pépites du patrimoine avec Yannick Rossato.

En 1250, la maison des musiciens est construite à Reims avec une façade ornée de quatre statues représentant des musiciens. Détruite lors de la Première Guerre mondiale, les statues sont préservées et placées au musée des beaux-arts de Reims. En 2015, la famille Taittinger entreprend sa reconstruction avec l'aide d'une association et de nombreuses institutions. La restauration est terminée en 2021 et la façade avec les cinq statues trône à nouveau dans la rue de Tambour.