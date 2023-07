Découvrez les pépites du patrimoine avec Yannick Rossato.

La Porte Mars, un arc monumental à Reims, était la porte nord de la ville et servait d'arc de triomphe au IIe siècle. Avec ses dimensions imposantes (33 m de long, 13 m de haut), elle est le plus important arc de ce type dans le monde romain. Ses décorations incluent une moissonneuse-batteuse gauloise et un calendrier agricole. La porte intègre également un médaillon représentant la louve allaitant Romulus et Rémus, liant mythique entre Rome et Reims. Elle est le seul vestige des quatre portes d'origine, classée monument historique avant la cathédrale. Des travaux de restauration ont été effectués pour préserver cet édifice, et une seconde phase de restauration des décorations est en cours. La Porte Mars marque le point de départ d'un long parcours vert à travers la réhabilitation des Promenades à Reims, un lieu agréable pour se promener.