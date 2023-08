Le château de Hierges

Découvrez les pépites du patrimoine avec Yannick Rossato.

Le majestueux château de Hierges, situé au sommet d'un éperon rocheux, est menacé par des chutes de pierre régulières. Les tours, en très mauvais état, risquent de s'effondrer si aucune mesure n'est prise. Malgré cela, le château possède une histoire fascinante et est envisagé d'être préservé et rouvert au public avec des activités et des animations. Les propriétaires souhaitent sécuriser le site pour permettre aux visiteurs de profiter de la vue imprenable sur la vallée. Bien que les dégradations internes soient importantes, le château conserve sa beauté extérieure. Il faudra cependant attendre pour redécouvrir ce lieu magique en toute sécurité.