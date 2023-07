Découvrez les pépites du patrimoine avec Yannick Rossato.

Les halles en bois, simples à l'origine, peuvent être plus sophistiquées comme celles du Boulingrin à Reims. Elles abritent souvent les marchés communaux. Deux exemples sont donnés : la halle d'Auvillers-les-Forges, construite en 1852 avec une charpente soutenue par de la maçonnerie en craie, a été réhabilitée en 2022 après une utilisation polyvalente et une dégradation due à une transformation en salle des fêtes. La halle de Cheminon, construite au XVIIIe siècle et déplacée en 1830, a fait l'objet d'un accident en 2020 et nécessitera des travaux en 2024 pour éviter de tels incidents à l'avenir. D'autres mairies se sont inspirées de la halle de Cheminon pour construire la leur, comme celle de Saint-Amand-sur-Fion