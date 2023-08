Découvrez les pépites du patrimoine avec Yannick Rossato.

Les lavoirs étaient autrefois utilisés pour laver le linge et abreuver les chevaux. Chaque village avait son lavoir, souvent en pierre, brique ou béton. Le lavoir de Poilly, situé près du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, fête bientôt son centenaire. Avec sa voûte en béton, il dispose d'un système de lavage moderne et a besoin de restauration. La commune prévoit également d'aménager les environs pour en faire un lieu de rencontre. Les lavoirs sont des lieux de patrimoine qui rassemblent et le lavoir de Poilly vaut le détour.