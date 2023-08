Les marteaux-pillons

Découvrez les pépites du patrimoine avec Yannick Rossato.

Les frappes des marteaux-pilons résonnent dans la vallée de la Meuse et de la Semoy, marquant l'identité des usines de forge et d'estampage comme FECR, Les Janves, Forgex-Raguet et Estamfor. Le Musée de la Métallurgie Ardennaise à Bogny-sur-Meuse relate l'histoire du travail du fer depuis le Moyen Âge. Un double marteau-pilon vapeur, témoin de l'industrialisation, trône dans le Jardin de machines. Originaire d'une boutique des Hautes-Rivières, il nécessite une restauration pour préserver son héritage emblématique des Ardennes.