Découvrez les pépites du patrimoine avec Yannick Rossato.

La Fondation du patrimoine a soutenu l'acquisition du manuscrit de Georges Bataille relatant les dommages subis par la cathédrale de Reims pendant la Première Guerre mondiale. Elle s'intéresse également à la restauration de manuscrits médiévaux, exposant certains exemplaires restaurés aux chefs d'entreprise membres de son club des mécènes.

Ces documents, datant du XIIIe au XVe siècle, sont précieux et témoignent de la cartographie, de la morale et de la vie monastique de l'époque. La politique de restauration vise à préserver les reliures et les couvertures d'origine, sans redessiner les lettres ou refaire les enluminures manquantes.

La Fondation envisage de soutenir d'autres restaurations de ce type de patrimoine exceptionnel à l'avenir.